بايدن يؤكد التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى رسالة تهنئه خطية بعث بها لرئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، والشعب الليبى بمناسبة عيد استقلال ليبيا الذى يوافق يوم غد الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجارى، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وأعرب الرئيس الأمريكى، فى رسالته، عن تهانيه والشعب الأمريكى بهذه المناسبة، مثمناً جهود المجلس فى الدعوة إلى المصالحة الوطنية، متطلعاً إلى الانخراط فى هذا المشروع المهم.