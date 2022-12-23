وزير الداخلية اللبنانى: تحقيقات مرفأ بيروت لم تسلك الطريق الصحيح

جدة - نرمين السيد - وأضاف "مولوى" خلال استضافته ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذى يقدمه الإعلامى جمال عنايت، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحادثة ينبغى أن تتابع التحقيقات فيها على أكمل وجه، وذلك لأن التحقيقات لم تسلك الطريق الصحيح منذ بدايتها وحتى الآن، والتحقيقات الآن معطلة، وقلت سابقًا إن التحقيق فى انفجار المرفأ معتقل بين السياسة وبين سوء الإدارة القضائية، فى ملف انفجار المرفأ.

وتابع وزير الداخلية والبلديات اللبنانى، أن عددًا كبيرًا من دعاوى الرد للقاضى الذى يتولى قضية انفجار المرفأ كبير للغاية، كما أن عقد رؤساء غرف محكمة التمييز لم يكتمل، مما يجعل التحقيق عمليًا معطلًا، وهو أمر مؤسف للبنان وسمعته وسمعة القضاء اللبنانى، الذى بدا عاجزًا عن استكمال التحقيق فى ملف من أهم الملفات التى عرضت أمامه.