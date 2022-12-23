وأضاف "شيشى" من باريس، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن التحقيقات قائمة، ولكن التعامل الأمنى مع القضية كان سيئًا، خاصةً أنها حدثت من جانى أُخلى سبيله سابقًا، ولم يوضع تحت الرقابة الإدارية اللازمة، ولم يُتابع أمنيًا.
وأشار الكاتب والباحث السياسى، إلى أن الأكراد يرون أن فرنسا تتعامل مع الأحداث الإجرامية ضد العرب أو المسلمين على أنها حادث إرهابى، ولكنها تكون عملًا إجراميًا، إذا ما حدث من مواطنين فرنسيين أو أوروبيين.
وذكر أن هناك موجة كبيرة من الإسلاموفوبيا من العرب والأجانب من الفرنسيين، ما يقودنا إلى العنصرية، ومعاداة الأجانب فى فرنسا.
وأعرب الكاتب والباحث السياسى، عن تمنيه بأن تلقى مظاهرة الأكراد، المقرر لها غدًا السبت، للمطالبة بحماية ضد العنصريين، الاهتمامَ من الجانب الفرنسى، إذ أن تكرار الحادث يدل على ضعف حماية الشرطة الفرنسية للجاليات الأجنبية على أراضيها، وتأكيد نظرية العنصرية الفرنسية لدى الأجانب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحث سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: التعاطى الأمنى مع حادث باريس لم يكن جيدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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