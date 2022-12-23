الطفيلة : الملك قدم التعازي بوفاة الرقيب الشهيد ابراهيم الشقارين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 23 ديسمبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج - : قدم جلالة الملك واجب العزاء بوفاة الشهيد الرقيب ابراهيم الشقارين . جاء ذلك خلال زيارة جلالته لبيت العزاء في محافظة الطفيلة اليوم الخميس .

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