النائب الأول لرئيس البرلمان الليبى: نُثمن جهود مصر لدعم استقرار ليبيا

جدة - نرمين السيد - قال فوزى الطاهر، النائب الأول لرئيس البرلمان الليبى، على هامش زيارة لمجلس النواب المصرى، إن الزيارة تأتى فى إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا.





وثمّن "الطاهر" جهود الدولة المصرية لدعم استقرار ليبيا، باستضافتها لجنتى مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين، وهو ما أسهم فى إنجاز خطوات كبيرة نحو المسار الدستورى. وأضاف "الطاهر" فى تصريح لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه فى ظل التدخلات الخارجية التى شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية، فإن مجلس النواب هو آخر جسم منتخب يُمثل الشرعية فى ليبيا، كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار، ويمثل الليبيين من جميع التوجهات وفى أرجاء الوطن كافة. وأشار النائب الأول لرئيس البرلمان الليبى، إلى أن المسار الدستورى تعطل بسبب بعض الخلافات والتدخلات والتغيرات التى مرت بها ليبيا عقب الثورة، مُشددًا على ضرورة التمسك بدور البرلمان الليبى لإنجاز جميع الاستحقاقات، من أجل المضى قُدمًا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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