«القاهرة الإخبارية»: كر وفر بين أبناء الجالية الكردية وعناصر الأمن بباريس

جدة - نرمين السيد - قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن هناك عمليات من الكر والفر بين أبناء الجالية الكردية وعناصر الأمن بالعاصمة الفرنسية وفى مارسيليا، أسفرت عن بعض الاشتباكات الخفيفة بين المتظاهرين والشرطة.





وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع غير مستقر فى العاصمة الفرنسية، بالرغم من تصريحات جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسى، مؤكدًا إدانته هذه العملية المأساوية التى راح ضحيتها 3 أفراد، مقدمًا التعازى للجالية الكردية. وأوضح "شقير"، أن هذه النوعية من الحوادث تشهدها كثيرًا العاصمة الفرنسية باريس والمدن الفرنسية الأخرى. وذكر أن هناك تخوفًا من السلطات الفرنسية، إذ إن هناك نوعًا من أنواع الغضب من الجالية الكردية. وأشار إلى أن جميع المحللين أكدوا أن الحادث منفرد لرجل مسن متقاعد، لديه سجل جنائى لدى السلطات الفرنسية، وليست له انتماءات لليمين المتطرف.

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