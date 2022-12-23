باحثة فى العلاقات الدولية: اليمين المتطرف بفرنسا يتنامى بشكل مخيف «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وأضافت "جريزى" خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية بشاشة "القاهرة الإخبارية": "صحيح أن الشخص الذى نفذ العملية فى باريس وقتل اثنين، لديه سوابق، لكن اسمه ليس موجودًا فى المخابرات الفرنسية، وهو كان متهمًا أطلق سراحه قبل نحو أسبوع، بتهم وجهت له ما بين 2016 و2019 و2021 ورغم ذلك أخرج تحت الرقابة الالكترونية".

وتابعت "جريزى": "هناك تنامى فظيع فى تصرفات اليمينيين، الذين يتوجهون نحو مكان المهاجرين، وينفذون ما يريدون، وما حدث ليس حالة منفردة فى فرنسا، وهى حالات كثيرة جدًا".

واستطردت الباحثة فى العلاقات الدولية: "هناك عنف لفظى فى التعامل والتوظيف والاختيار والجامعات، وهناك تنامى متنوع فى هذا النوع، وبعدما حدث هناك مجموعة من المسؤولين وجهات حكومية معروفة قالت إن اليمين المتطرف ربما له يد فى ذلك، وهذا التجييش الذى يقوم به اليمين والحماسة الزائدة قد تؤدى لانفجار الوضع، وهناك شخصيات نفوسهم ضعيفة، ويحسون أن الفرنسيين ذوو الأصول الأجنبية يسرقون قوت يومهم، وأدى إلى عدم وجود الطاقة، وكذلك بعض وسائل الإعلام التى تسوق إلى تنامى تواجد المهاجرين، ويرفع من حماية بعض الأشخاص الذين لا يفرقون بين الأمور ولا يضعونها فى نصابها".