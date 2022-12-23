جدة - نرمين السيد - وأضافت "جريزى" خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية بشاشة "القاهرة الإخبارية": "صحيح أن الشخص الذى نفذ العملية فى باريس وقتل اثنين، لديه سوابق، لكن اسمه ليس موجودًا فى المخابرات الفرنسية، وهو كان متهمًا أطلق سراحه قبل نحو أسبوع، بتهم وجهت له ما بين 2016 و2019 و2021 ورغم ذلك أخرج تحت الرقابة الالكترونية".
وتابعت "جريزى": "هناك تنامى فظيع فى تصرفات اليمينيين، الذين يتوجهون نحو مكان المهاجرين، وينفذون ما يريدون، وما حدث ليس حالة منفردة فى فرنسا، وهى حالات كثيرة جدًا".
واستطردت الباحثة فى العلاقات الدولية: "هناك عنف لفظى فى التعامل والتوظيف والاختيار والجامعات، وهناك تنامى متنوع فى هذا النوع، وبعدما حدث هناك مجموعة من المسؤولين وجهات حكومية معروفة قالت إن اليمين المتطرف ربما له يد فى ذلك، وهذا التجييش الذى يقوم به اليمين والحماسة الزائدة قد تؤدى لانفجار الوضع، وهناك شخصيات نفوسهم ضعيفة، ويحسون أن الفرنسيين ذوو الأصول الأجنبية يسرقون قوت يومهم، وأدى إلى عدم وجود الطاقة، وكذلك بعض وسائل الإعلام التى تسوق إلى تنامى تواجد المهاجرين، ويرفع من حماية بعض الأشخاص الذين لا يفرقون بين الأمور ولا يضعونها فى نصابها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحثة فى العلاقات الدولية: اليمين المتطرف بفرنسا يتنامى بشكل مخيف «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.