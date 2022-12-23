العالم اليوم - كلوب يحذر من "ضريبة باهظة" لكأس العالم

انتم الان تتابعون خبر كلوب يحذر من "ضريبة باهظة" لكأس العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 ديسمبر 2022 08:20 مساءً - قال الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن العام المقبل سيكون صعبا للغاية على اللاعبين العائدين من المشاركة في كأس العالم، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة مضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، الاثنين المقبل.

ويحتل ليفربول المركز السادس في الدوري بعد بداية مخيبة للموسم، وسيواجه منافسا تقدم للمركز 12 بعد تعيين أوناي إيمري مدربا في أكتوبر الماضي.

وقال كلوب للصحفيين الجمعة بعد خسارة فريقه 3-2 في الدور الرابع لكأس الرابطة أمام مانشستر سيتي الخميس: "بالنسبة للاعبين الذين شاركوا في كأس العالم، سيكون عاما صعبا بشكل لا يصدق.

وأضاف المدرب أن الموسم الحالي "سيكون صعبا للغاية ويجب التفكير في طريقة للتعامل مع هذا الأمر. سنتعامل بحذر شديد مع أي معلومة نحصل عليها عن حالة كل لاعب".

وتابع "سيجعل هذا الأمر التخطيط صعبا جدا للمباراة التالية. قبل مباراة سيتي كنا نعرف بنسبة 100 في المئة ما نريد القيام به لكن الظروف أجبرتنا على تغيير بعض الأمور في الثانية الأخيرة. هذا ليس رائعا لكن كهذا تسير الأمور وقد يتكرر ذلك أمام أستون فيلا. لذلك يجب أن نتحلى بالمرونة".

ورغم الهزيمة أمام سيتي، قال كلوب إن بعض الجوانب في أداء فريقه كانت مشجعة في مسعاه للتقدم في ترتيب الدوري.

وأضاف "بات الفريق بعيدا بعض الشيء عن المنافسين في المراكز المتقدمة ويجب أن نطاردهم. رأيت علامات مشجعة الليلة الماضية. لم أكن سعيدا بكل شيء. لم نضغط على المنافس بالشكل المطلوب".