فلسطين تحذر من مخطط صهيوني جديد

فلسطين تحذر من مخطط صهيوني جديدحذر منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية مراد أشتيوي من مخطط صهيوني جديد، يخصص نحو ثلاثة مليار دولار لتوسيع البنية التحتية للمستوطنات، التي يزيد عددها عن 450 بؤرة استيطانية ومستوطنة فى الضفة الغربية.

واكد أشتيوي في تصريح له اليوم نقلته وسائل إعلام فلسطينية، أن الموازنة الضخمة التي خصصت للاستيطان، تأتي في إطار تطبيق عملية الضم التدريجية للضفة الغربية، وتطوير 432 طريق استيطاني مخصص للمستوطنين في الضفة الغربية، وربط الكتل الاستيطانية مع بعضها، وتحويل عشرات البؤر الاستيطانية المؤقتة لمستوطنات دائمة لها بنيتها التحتية.

ونوه إلى أن كل الجهود التي تقوم بها قوات العدو الصهيوني تهدف إلى منع التواصل الجغرافي بين القدس والضفة الغربية، لمنع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وتحويل الضفة الغربية إلى قطع صغيرة معزولة عن بعضها.