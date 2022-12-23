«القاهرة الإخبارية»: منفذ عملية باريس لا ينتمى لليمين المتطرف

جدة - نرمين السيد - وأضاف "شقير" خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الحادث المأساوى راح ضحيته 3 أفراد، مضيفًا، أن وزير الداخلية الفرنسى قدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء للمصابين، وتحدث عن العملية الأمنية التى سيتم توفيرها فى فترة الأعياد للجميع بما فيهم الجالية الكردية وقدم التعازى لها.

وتابع: "هناك تخوف بصورة أو بأخرى ونوع من أنواع الغضب من الجالية الكردية، ولكن كل المحللين أكدوا على أن هذا الحادث منفرد قام به رجل مسن، معروف لدى السلطات الفرنسية الجنائية، وليس له انتماءات حتى هذه اللحظة لليمين المتطرف أو غيره، وستبقى الساعات القليلة القادمة هى التى تحدد ما إذا كان سيتم فتح تحقيق من خلال شرطة مكافحة الإرهاب أم سيبقى الأمر جنائى فقط".

واستطرد: "الحكومة الفرنسية تريد تطمين الجميع، خصوصًا أننا على بعد يوم واحد فقط من بدء أعياد الميلاد".