الافراج عن الاسير الاردني رأفت العسعوس بعد 20 عاما في سجون الاحتلال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 23 ديسمبر 2022 07:08 مساءً - دوت الخليج - : أعلن فادي فرح مقرر اللجنة الوطنية للأأسرى والمفقودين الأردنيين أن الإحتلال أفرج اليوم الخميس عن الاسير الأردني رأفت العسعوس. وكان العسعوس قضى في سجون الإحتلال مدة محكوميته كاملة والباغلة 20 عاما . وأحصت اللجنة 17 أسيرا اردنيا لا زالوا يقبعون في سجون الإحتلال .

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