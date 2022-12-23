خبير أمنى: منفذ حادث باريس فرنسى والعملية لا علاقة لها بالإرهاب «فيديو»

وأضاف "مكاوى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام، ببرنامج "الشرق الأوسط" والمُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قد سبق له استخدام سلاحه فى مناسبتين مختلفتين، فى وقت سابق، فيما تجرى التحقيقات الآن لكشف ملابسات الواقعة.
وتابع الخبير فى الشئون الأمنية، أنه اتضح أن العملية ليس لها أى علاقة بالعمليات الإرهابية، وأنه لا يجب أن يطلق أحد العنان لخياله، عند الحديث عن الذئاب المنفردة، أو علاقة داعش بهذه العملية.
واستكمل مكاوى حديثه قائلًا، إن النيابة العامة هى التى تقود التحقيقات فى القضية، بمساعدة الشرطة التقنية والشرطة الجنائية، مشيرًا إلى أن التحريات أثبتت أن المتهم فرنسى الجنسية، ومن أصول فرنسية، وليس له أى أصول عربية أو إفريقية.
واستطرد "أن العملية ليس لها علاقة بالإرهاب أو داعش وأمير داعش الجديد، لم ينجح فى ترتيب بيته من الداخل، فكيف سيقوم بعمليات على آلاف الكيلومترات".
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