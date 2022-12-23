الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة ومروحية تابعتين للقوات الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت الدفاع الروسية فى بيان، اليوم الجمعة، أسقطت مقاتلات القوات الجوية الروسية فى منطقة "أوريخوفو- فاسيليفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية مقاتلة أوكرانية من طراز"سو-25"، مشيرًة إلى إسقاط مروحية تابعة للقوات الجوية الأوكراينة من طراز "مى-8" فى مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك أيضا.
وأضافت أن القوات الروسية واصلت عملياتها الهجومية على محور دونيتسك، حيث وجهت ضربات لنقاط حصينة تابعة للقوات الأوكرانية فى منطقة أرتيوموفسك، وقضت على أكثر من 80 جنديا، لافتًة إلى تدمير دبابتين وخمس عربات مدرعة وست سيارات للقوات الأوكرانية.
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