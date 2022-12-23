رئيس وزراء كوريا الجنوبية يؤكد دعم بلاده لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب هان فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى لرئيس وزراء كوريا مع نظيره الأوكرانى دينيس شميهال، حيث ناقشا المساعدات الإنسانية لسول وخطط أوكرانيا للتعافى بعد الأزمة.
وأعرب "شميهال" عن شكره لدعم سول، مشيرًا إلى رغبة حكومة بلاده فى مشاركة كوريا الجنوبية فى جهود التعافى بأوكرانيا بعد الأزمة الروسية.
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