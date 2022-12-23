محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: المملكة المتحدة تعيش حالة حرجة للغاية

جدة - نرمين السيد - قال صلاح قيراطة، الكاتب والمحلل السياسى، إن المملكة المتحدة تعيش حالة حرجة جدًا، موضحًا أنها ليست الدولة الوحيدة التى تئن من ضغط إضرابات واحتجاجات النقابات العمالية.





وأضاف "قيراطة" فى مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة مدريد، أن شريحة الإضرابات تتسع فى بريطانيا، والتى تنتقل من قطاع إلى آخر على مستوى مؤسسات الدولة، من بينها إضراب عمال القطارات لرفضهم زيادة الأجور التى أقرتها الحكومة واعتبروها غير مرضية.

وتابع، أن أخطر الإضرابات كانت فى قطاع التمريض، ومعه سائقى سيارات الإسعاف، وهو ما يضع البلاد أمام كارثة إنسانية تهدد القطاع الصحى وحياة المرضى الذين هم فى حاجة إلى رعاية فورية، مع قدوم فصل الشتاء الذى يُعد الموعد الأخصب لظهور وانتشار أمراض الأنفلونزا بأشكالها المختلفة.

وأشار الكاتب والمحلل السياسى، إلى أنه فى حالة استمرار احتجاجات القطاع الصحى وتمسكهم بمطالبهم بزيادة الأجور إلى 16 فى -وهو خارج إمكانيات الحكومة- ستكون بريطانيا أمام بعض الوقائع المؤسفة.

ووصف بأن أشكال الحياة فى المملكة المتحدة ضربها الاضطراب، بينما تشير المعلومات إلى أن الاتحاد العامل للنقابات ربما يعلن عن إضراب عام يشل الحياة كاملة، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم قفزت إلى 11%، وهو ما يعنى أن رواتب الموظفين لم تعد كافية لسد الحاجات المعيشية الضرورية، وليس بمقدور الحكومة البريطانية أن تكافح الخطأ بخطأ آخر.