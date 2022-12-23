الرئيس الفرنسى: على إطلاع باعتداء باريس وأتابع الوضع عن كثب

جدة - نرمين السيد - وأعلن خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 3 قتلى و3 مصابين آخرين، لافتًا إلى أن الحادث وقع فى مركز للجالية الكردية.

وقى مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال خالد شقير، إنه فى الوقت الذى يستعد فيه الفرنسيون لاحتفالات عيد الميلاد وتزدحم الشوارع الفرنسية، وفى الحى العاشر بالعاصمة الفرنسية باريس، أطلق أحد الأشخاص النيران قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات الفرنسية.

وأضاف، أن كل ما وصل إليه حتى الآن من معلومات من مصادر من الشرطة الفرنسية، أنه رجل فى الستينات من عمره، بينما مازال اسمه مجهولا حتى الآن، ولم يتم التعرف بعد ما إذا كان هذا الرجل من المعروفين بالعمليات الإجرامية، أو أصحاب الملفات.