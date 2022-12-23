النقل الجوى الروسى: تمديد حظر الطيران فى 11 مطارا حتى 2 يناير

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة: "أنه تم تمديد نظام حظر الطيران فى 11 مطارا وسط وجنوب روسيا حتى 2 يناير عام 2023"، لافتة إلى أن هذا الحظر يشمل المطارات فى مدن أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وجيلينجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف على نهر الدون وسيمفيروبول وإيليستا.
وأكدت الوكالة أن سائر المطارات الروسية الأخرى لا تزال تعمل بالنظام العادى.
يشار إلى أنه تم إدخال نظام حظر الطيران فى عدد من مناطق وسط وجنوب روسيا فى 24 فبراير الماضى، أى بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا، ومنذ ذلك الوقت تم تمديد الحظر عدة مرات.
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