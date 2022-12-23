«القاهرة الإخبارية»: روسيا ترد على عقوبات الدول الغربية بوقف تصدير الغاز

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة موسكو، أن القيادة الروسية ردت على عقوبات الدول الغربية، بأنها لن تُصدِر الغاز والنفط إلى أى دولة شاركت فى قرار تسقيف أسعار منتجاتها النفطية.





وتابع مشيك، أن موسكو تُعوِّل على تصدير موارد النفط والغاز إلى دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين والهند ودول المحيط الهادئ، حيت تعتبرها موسكو دولًا حليفة لها، وهو ما جاء على لسان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسى. وذكر مشيك، أن العالم يعيش الآن مرحلة تكسير العظام بين واشنطن وموسكو، التى قد تضطر إلى بيع منتجاتها البترولية بأسعار أقل إلى الدول الحليفة كرد على عقوبات الدول الغربية. ونوه مراسل القاهرة الإخبارية، بأن روسيا تتجه نحو إنشاء مركز للغاز الروسى فى تركيا، وهو ما ذكره نائب رئيس الوزراء الروسى فى دعوته لعدة لدول للمشاركة فى إنشاء المركز، حيث تشير المعلومات إلى أن بعض الدول الأوروبية تريد شراء الغاز الروسى لكن عبر المركز فى الأراضى التركية.

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