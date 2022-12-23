العالم اليوم - بالفيديو.. مقتل 16 عسكريا في حادث مروع بالهند

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. مقتل 16 عسكريا في حادث مروع بالهند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 ديسمبر 2022 04:24 مساءً - قُتل 16 عسكريا الجمعة في شمال شرق الهند إثر تحطّم شاحنتهم بعد انحرافها عن مسارها على منحدر حاد، وفق ما أعلن الجيش الهندي.

وجاء في بيان صادر عن الجيش أن "طاقم إسعاف أوفد في الحال وأجلي أربعة جنود مصابين جوا"، مع تأكيد مقتل 3 ضباط و13 جنديا متأثرين بإصاباتهم بعد الحادثة.

وتعد طرقات ولاية سيكيم حيث وقع الحادث من الأعلى والأخطر في الهند، لا سيما تلك الواقعة على امتداد الحدود المعزولة مع التيبت في منطقة الهيمالايا.

وتودي حوادث تتعرض لها مركبات للجيش بالقرب من الحدود الشاسعة مع الصين وباكستان بحياة عدد كبير من الجنود كل سنة.