قتيلان و4 جرحى في إطلاق نار وسط باريس
قتل شخصان وأصيب 4 آخرون اثنان منهم إصابة خطره اليوم الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس في إطلاق نار لم تعرف دوافعه بعد.
وذكرت النيابة العامة الفرنسية "فتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد" و"أُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية".
وأوضحت أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاماً" على اثر الحادث وتجري التحقق من هويته .. مشيرة الى ان المشتبه به فرنسي الجنسية وله سوابق في محاولتي قتل.
وتحدثت التقارير ان إطلاق النار وقع في شارع دانغان بالقرب من مركز ثقافي كردي في منطقة تجارية وحيوية ويؤمها بشكل خاص أفراد المجتمع الكردي.
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