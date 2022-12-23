نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر جهود اردنية فرنسية لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 23 ديسمبر 2022 04:11 مساءً - دوت الخليج :- أكد مصدر في الحكومة اللبنانية، أن الأردن وفرنسا فضلتا البدء في الاستعدادات لاجتماع دولي يسمى مؤتمر أصدقاء لبنان؛ وذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

وقال المصدر، إن المؤتمر لم يحدد مكانه وموعده النهائي، متوقعا أنه سيعقد المؤتمر مطلع عام 2023 .

وأضاف أن الأردن وفرنسا وإيران والسعودية وقطر والعراق ومصر قد تشارك في المؤتمر لدعم لبنان، مضيفا أن دولا أخرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا، قد تشارك أيضا.

وأشار المصدر إلى أن الهدف من الاجتماع هو تقديم الدعم للبنان في وقت لا يستطيع فيه مجلس النواب انتخاب رئيس الدولة، ولا تسمح الأزمات المالية والاقتصادية بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المساعدة من صندوق النقد الدولي.

ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين من أزمة مالية واقتصادية عميقة، مصحوبة بتوترات سياسية واجتماعية. على خلفية الأزمة، انهار النظام المصرفي تماما، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 20 مرة مقابل الدولار الأمريكي، ونتيجة لذلك، أصبح أكثر من 70% من السكان تحت خط الفقر.

سبوتنيك