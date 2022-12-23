مراسل «القاهرة الإخبارية»: اعتقال مطلق النار فى حادث باريس

جدة - نرمين السيد - وبحسب"القاهرة الإخبارية"، قال المدعى العام الفرنسى، إن المتهم فى حادث باريس يبلغ 69 عامًا، مضيفًا أن دوافعه لارتكاب الحادث لازالت مجهولة.

كما أعلنت السلطات الرسمية الفرنسية، اليوم الجمعة، إصابة مدنيين فى حادث إطلاق نار بالعاصمة باريس، مؤكدة انتهاء حادث إطلاق النار.