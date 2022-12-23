«القاهرة الإخبارية»: حادث إطلاق النار فى باريس بمركز للجالية الكردية

وقى مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال خالد شقير، إنه فى الوقت الذى يستعد فيه الفرنسيون لاحتفالات عيد الميلاد وتزدحم الشوارع الفرنسية، وفى الحى العاشر بالعاصمة الفرنسية باريس، أطلق أحد الأشخاص النيران قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات الفرنسية.
وأضاف، أن كل ما وصل إليه حتى الآن من معلومات من مصادر من الشرطة الفرنسية، أنه رجل فى الستينات من عمره، بينما مازال اسمه مجهولا حتى الآن، ولم يتم التعرف بعد ما إذا كان هذا الرجل من المعروفين بالعمليات الإجرامية، أو أصحاب الملفات.
وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه عقب الواقعة، أوصت الشرطة الفرنسية بعدم ذهاب أيا من المواطنين إلى مكان وقوع الحادث وطالبت بإخلائه تماما من المارة، وتم فرض كردون أمنى وتطويق المنطقة بالكامل، فيما تسعى التحقيقات لمعرفة الدوافع التى دفعت الفاعل لإطلاق الأعيرة النارية.
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