مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث إطلاق نار بالعاصمة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن شرطة باريس حثت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة، فيما أفادت وسائل إعلام بأنه تم اعتقال مشتبه به.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.