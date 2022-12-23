العراق يؤكد فتح صفحة جديدة فى التفاوض مع دول الجوار بملف المياه

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة على راضى - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع" - إن شح المياه أصبح واقعا لابد من التعامل معه، موضحا أن قلة الإيرادات تؤثر على العراق بشكل كبير سواء كانت لأسباب طبيعية تتعلق بالتغيرات المناخية أو أسباب فنية متعلقة بالتوسع فى إنشاء السدود الخزنية والمشاريع من جانب دول الجوار والتى سببت قلة الإيرادات المائية فى نهرى دجلة والفرات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية أن الوزارة لديها خطط واضحة لمواجهة شح المياه وتنفيذ المشاريع قريبة أو بعيدة الأمد من أجل ذلك، من بينها خطة واسعة لإنشاء سدود صغيرة للاستفادة من إيرادات العراق المتحققة من خلال الأمطار والسيول الواردة من الوديان والمنخفضات، فضلا عن جانب التركيز على استخدام التقنيات الحديثة فى الرى، وإدارة مثلى للمياه من حيث إطلاقات المياه لتلبية متطلبات الزراعة فى الموسم الزراعى الشتوى وتلبية متطلبات المياه الخام بمحطات الإسالة فى مياه الشرب.

وأوضح راضى أن هناك توجيهات مركزية بتقليل الاعتماد على المياه السطحية عبر 3 خيارات تتمثل بتحلية مياه البحر، ومعالجة وتدوير مياه المنازل والمياه الثقيلة ضمن خطة عملية، وهذه تساعد على تخفيف الضغط على المياه السطحية مما يؤثر بشكل إيجابى على تحسن المياه وكذلك يوثر على المرونة بتوزيع المياه، إلى جانب الاعتماد على المياه الجوفية واستخدام التقنيات الحديثة فى المناطق التى يمكن تأمين المياه الخام فيها ويصعب تأمين المياه السطحية لها.