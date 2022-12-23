اليابان تحتج على أحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة اليابانية، حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستى فى أحدث سلسلة من اختبارات الأسلحة التى أدت إلى تصعيد التوترات الإقليمية.

وقال نائب وزير الدفاع اليابانى توشيرو إينو - فى تصريح للصحفيين اليوم - إن اليابان قدمت احتجاجا إلى كوريا الشمالية عبر سفارتها فى بكين.

وبحسب مصدر حكومى يابانى، يعتقد بأن القذيفة سقطت بالفعل فى المياه الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ولم تتأكد حتى الآن من إلحاقها أى أضرار مادية.

وجاء الإطلاق الأخير بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان يوم الأحد الماضى، سقطا أيضا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأجرت بيونج يانج تجارب صاروخية باليستية، بما فى ذلك صواريخ باليستية عابرة للقارات، بوتيرة غير مسبوقة هذا العام فى تحد لقرارات مجلس الأمن السابقة.

وكانت كوريا الشمالية قد انتقدت يوم الثلاثاء الماضى، مراجعة اليابان الأسبوع الماضى لإرشادات سياستها الأمنية طويلة الأجل، والتى حددت نية البلاد للحصول على قدرات هجومية. وتعهدت كوريا الشمالية "باتخاذ خطوة عسكرية حازمة وحاسمة" للدفاع عن سيادتها.

وفى استراتيجية الأمن القومى اليابانية المحدثة، وصفت اليابان أيضا التحركات العسكرية الكورية الشمالية بأنها "تهديد خطير ووشيك أكثر من ذى قبل"، فى إشارة إلى برامجها الصاروخية والنووية.