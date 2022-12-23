الكرملين: ليس لدينا أى فكرة عن «خطة السلام» الجديدة لزيلينسكى

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمترى بيسكوف، أن بلاده ليس لديها أى فكرة عن خطة السلام الجديدة للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، مشيرا إلى أن كل ما قاله حتى الآن كان دون مراعاة الوقائع الحالية.





وقال بيسكوف - للصحفيين، اليوم الجمعة- "لا نعرف شيئا عن هذه الخطة، لقد سمعنا تصريحات للرئيس زيلينسكى حول خطوات مختلفة، وكل ما قاله حتى الآن قيل دون مراعاة الوقائع الحالية، التى تشكلت بالفعل اليوم والتى لا يمكن تجاهلها". وأضاف "طبعا أى صراع ينتهى على طاولة المفاوضات كما قيل مرارا، ولكن نتحدث فى المقام الأول عن الانتهاء السريع للعملية العسكرية الخاصة من خلال تحقيق الأهداف التى حددتها روسيا لنفسها".

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