العالم اليوم - شلل بحركة النقل في الولايات المتحدة بسبب عاصفة قطبية

انتم الان تتابعون خبر شلل بحركة النقل في الولايات المتحدة بسبب عاصفة قطبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 ديسمبر 2022 02:20 مساءً - تأخرت آلاف الرحلات الجوية أو ألغيت قبل عطلة عيد الميلاد بسبب عاصفة "لا تحدث إلا مرة كل جيل" في جزء كبير من الولايات المتحدة يشهد بردا جليديا وتساقطا كثيفا للثلوج.

وحذرت السلطات من أن الظروف "شديدة الخطورة للتنقل"، بينما يفترض أن يتدفق عدد كبير من الأميركيين على الطرق والمطارات في موسم الأعياد.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس: "من فضلكم خذوا هذه العاصفة على محمل الجد، وأدعو الجميع إلى الاستماع إلى التحذيرات على المستوى المحلي"، مؤكدا أن "الأمر جدي".

وأعلن عدد من الولايات حالة الطوارئ بينها أوكلاهوما وكنتاكي، فيما ستنخفض الحرارة بشدّة وصولا إلى تكساس في جنوب البلاد.

وتغطي الثلوج أساسا عددا من الطرق في جميع أنحاء البلاد، وتحدثت وسائل الإعلام عن وقوع حوادث.

وأغلق طريق "آي-90" السريع الرئيسي الذي يعبر شمال الولايات المتحدة، في ولاية داكوتا الجنوبية.

وقالت السلطات أنه لن يعاد فتحه قبل الجمعة.

وقالت إدارة النقل في ولاية داكوتا الجنوبية على موقعها الإلكتروني الخميس إن "عددا من الطرق الثانوية تعتبر حاليا غير سالكة، والسفر على أجزاء منها مستحيل عمليا بسبب سماكة الثلوج وكثافتها".

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية من أنها لاحظت انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة "في غضون ساعة أو أقل".

ونشرت سلطات ولاية وايومنغ صورا مذهلة للعاصفة التقطت من داخل سيارة أحد عناصرها الأربعاء.

وفي الخارج كان من المستحيل رؤية أي شيء لأن "الرؤية معدومة".

وألغيت أكثر من 5500 رحلة الخميس وتأجلت 24 ألفا أخرى حسب موقع تتبع الرحلات "فلايت-اويور".

وتأثر بهذه العاصفة خصوصا مطارا شيكاغو ودنفر.

وقالت السلطات إن الثلوج والرياح ستؤدي إلى عواصف ثلجية في بعض الأماكن، مما يجعل أي تنقل "خطيرا إن لم يكن مستحيلا في بعض الأحيان".

وتستعد كندا أيضا "لدرجات حرارة منخفضة بشكل غير معتاد لهذا الموسم" وتساقط ثلوج كثيفة واحتمال هطول أمطار متجمدة في بعض المناطق.

وقد شجعت السلطات سكان كيبيك مثلا على "إعداد خطط طوارئ والتزود بحقائب الطوارئ التي تحوي مياه شرب وطعاما وأدوية ومعدات للإسعافات الأولية ومصباحا يدويا".

ويشهد المطار الرئيسي في البلاد في تورنتو تأخير عدد من الرحلات وإلغاء أخرى.

يتوقع أن يشتد البرد في الولايات المتحدة الجمعة ويستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في بوفالو بنيويورك إنها "عاصفة تحدث مرة واحدة كل جيل".

وستتأثر منطقة الغرب الأوسط والبحيرات العظمى بشكل خاص في نهاية هذا الأسبوع بعواصف ثلجية.

ويتوقع أن تتدنى درجة الحرارة المحسوسة في منطقة السهول الكبرى إلى 55 درجة مئوية تحت الصفر.

ومنذ الخميس يتوجه ملايين الأميركيين إلى المطارات في جميع أنحاء البلاد لموسم عطلات هذا العام "الأكثر ازدحاما" مما كان عليه عام 2021 مع عودة "إلى مستويات ما قبل الوباء"، وفق وكالة أمن النقل.