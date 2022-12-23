بولندا تستقبل 8.6 مليون لاجئ أوكرانى منذ بداية العملية الروسية

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوكالة - وفقا لما نقله راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 26 ألفا و200 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الخميس، فيما غادر نحو 30 ألفا و300 آخرين بولندا عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالى العائدين 6.78 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا مررت فى مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.