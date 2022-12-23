السودانى يؤكد تطلع العراق لتفعيل الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وأوروبا

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الإعلامى للسودانى -فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية، اليوم الجمعة- أن رئيس الوزراء العراقى، أجرى مباحثات رسمية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى والوفد المرافق لها، عقب وصولها العاصمة بغداد، فى زيارة رسمية، مبينا أن المباحثات اشتملت على ملفات التعاون فى مجالات الزراعة والصحة ومختلف أوجه التبادل الاقتصادى والتجارى.
وثمن السودانى الدور الإيطالى ضمن التحالف الدولى لمحاربة تنظيم "داعش"، مؤكدا تطلع العراق إلى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوروبى.
من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن العراق القوى هو شرط من شروط ازدهار منطقة الشرق الأوسط واستقرارها، مبينة أن زيارتها الرسمية للعراق تمثل بداية لعلاقات متميزة تربط الشعبين الصديقين، العراقى والإيطالى.
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