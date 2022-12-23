صحيفة سعودية: تصريح بوتين بأن هدف بلاده إنهاء الحرب بارقة أمل

جدة - نرمين السيد - رأت صحيفة "الرياض" السعودية أن التصريح الأخير للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بأن بلاده تريد إنهاء الحرب فى أوكرانيا وأن هدفها ليس إطالة أمد الصراع العسكرى يعطى بصيص من الأمل، حتى وإن كان ضعيفًا، فى أن الحل الدبلوماسى مازال على الطاولة وإن لم يكن على رأسها.





وأكدت الصحيفة فى افتتاحيتها الصادرة، اليوم الجمعة، بعنوان "دبلوماسية الحرب" - أنه ليس من المعقول أن تستمر الأزمة الروسية الأوكرانية إلى ما لا نهاية، وأن الخيار الدبلوماسى هو الخيار الأفضل ولكنه لن يكون سهلا ويحتاج إلى نقاط التقاء تصاحبها تنازلات من الطرفين، وقد تكون تلك التنازلات عقبة ليس من السهل تجاوزها. وأوضحت أن الأزمة الروسية الأوكرانية لا تزال محط أنظار العالم كونها قاربت على العام دون بوادر تنذر بانتهائها عسكريا أو دبلوماسيا، كما أن التصريحات من الجانبين تبدى تشددا فى المواقف لا يقود إلى أية نتائج حاسمة، وكأن طرفًا النزاع يستعدان لحرب طويلة الأمد تنتهى باستنزاف القوى، مشيرة إلى أن العالم كله معنى بتلك الأزمة التى أثرت على الاقتصاد العالمى سلبًا وما تزال، كما أن الحلول الدبلوماسية ليست فى متناول اليد على ما يبدو.

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