أوكرانيا: القوات الروسية تشن 6 ضربات صاروخية وجوية على أهداف فى خاركيف

وذكرت الهيئة" فى بيان صحفى نشرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية" ان روسيا أطلقت النار على العديد من مناطق ومدن البلاد من خلال أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز "MLRS" أكثر من 70 مرة خلال يوم أمس. مع ذلك، صدت قوات الدفاع الأوكرانية هجمات معادية بالقرب من 19 مدينة محتلة فى مناطق مثل سومى وخاركيف ودونيتسك ولوهانسك.
وأضاف البيان: انه فى اتجاه مدينة باخموت، استخدمت القوات الروسية الدبابات ومجموعة كاملة من قطع المدفعية لفتح النار على مناطق فيرخنيوكاميانسك وبيلوهوريفكا وباخموت وكليششيفكا وأوزاريانيفكا فى منطقة دونيتسك. أما فى اتجاهى زابوريجيا وخيرسون، قصف الروس منطقة مارهانيتس فى دنيبروبتروفسك ومدينة خيرسون بالمدفعية الصاروخية.
وتابع: أن القوات الجوية الأوكرانية شنت خلال اليوم الماضى ثمانى ضربات على مجموعات من أفراد الجيش الروسى والذخيرة والمعدات العسكرية، ما نتج عنه تدمير ثلاثة أنظمة دفاع جوى روسية ومجموعة طائرات بدون طيار.
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