رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد ضرورة وجود عراق قوى لازدهار الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مراسم استقبال رسمية لها وللوفد المرافق من جانب رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع". وذكر بيان لمكتب السودانى، أن رئيس الوزراء العراقى سيجرى مباحثات مع الوفد الإيطالى تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المتبادل فى مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين العراقى والإيطالى.

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