موسكو: محاولات تقويض التطور التكنولوجى الروسى ستفشل

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدبلوماسى الروسى أندريه ليدينيف -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة- أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، تؤدى إلى تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا أن إدراج مؤسسات علمية كبيرة معترف بها دوليا فى قوائم العقوبات لا يلبى مصالح الدوائر البحثية الأمريكية.
وأشار ليدينيف، إلى أن العلماء الأمريكيين أعربوا مرارًا عن أسفهم ومخاوفهم على العلاقات المهنية المنقطعة مع زملائهم الروس، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى يعانى بأسره من ذلك فى ضوء تحديات ملحة تتطلب حلولا مشتركة.
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