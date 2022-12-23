مقتل شخصين وتضرر 400 منزل جراء حريق فى مدينة بتشيلى

جدة - نرمين السيد - لقى شخصان على الأقل مصرعهما، فيما تضرر نحو 400 منزل إثر نشوب حريق فى مدينة "فينيا ديل مار" التى تبعد نحو 120 كيلومترا (75 ميلا) من العاصمة التشيلية (سانتياجو)، ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ.





ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، عن مكتب الطوارئ الوطنى قوله إن الحريق الذى أتى بالفعل على نحو 110 هكتارات (270 فدانا)، انتشر بشكل سريع، مشيرة إلى أن السلطات التشيلية أصدرت أوامر بإخلاء عدة أحياء.

من ناحيتها، أعلنت إدارة الرئيس التشيلى جابرييل بوريك، حالة الطوارئ فى أعقاب نشوب الحريق.

وقال مساعد وزير الداخلية التشيلى، مانويل مونسالف، إن رئيس البلاد أمر بإعلان حالة الطوارئ بسبب كارثة عامة فى منطقة فالباريسو حيث تقع مدينة فينا ديل مار.

وأضافت القناة أن 400 من رجال الإطفاء و150 من حراس الغابات يبذلون جهودهم من أجل مكافحة النيران، التى لم يتم إخمادها بعد.