الاتحاد الأوروبى يدين تعديل قانون المواطنة فى بيلاروسيا‎‎

وذكر الاتحاد -فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة له عبر موقعها الرسمى قبل ساعات- أن هذا القانون يمثل خطوة جديدة فى الاضطهاد الذى يمارسه النظام البيلاروسى ضد الأصوات المستقلة فى البلاد وخارجها، وبالتالى فإن ممثلى القوى الديمقراطية ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى، الذين فروا من البلاد هربا من الاضطهاد، قد يصبحون بلا جنسية.
وأضاف البيان، أن ذلك سيكون خرقا للقانون الدولى؛ حيث تحمى المادة 15 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان حق كل فرد فى الحصول على جنسية وتحظر حرمانها تعسفيا.
ويعد تعديل قانون المواطنة مجرد مثال آخر على تزايد الفوضى فى بيلاروسيا، يوجد الآن أكثر من 1440 سجينا سياسيا فى البلاد غالبا ما يتم احتجازهم فى ظروف غير إنسانية وتجرى المحاكمات خلف أبواب مغلقة وتصدر الأحكام غيابيا.
ونوه الاتحاد الأوروبى، فى ختام بيانه، بعزمه مواصلة دعم بيلاروسيا الحرة المستقلة والديمقراطية، حسبما جاء فى نص البيان.
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