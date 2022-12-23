العالم اليوم - ماسك يتعهد بالتوقف عن بيع أسهم تسلا لمدة عامين

انتم الان تتابعون خبر ماسك يتعهد بالتوقف عن بيع أسهم تسلا لمدة عامين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 ديسمبر 2022 10:21 صباحاً - تعهد إيلون ماسك بأنه لن يبيع المزيد من أسهمه في شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، لمدة عامين، وذلك بعد أن باع نحو 40 مليار دولار من الأسهم هذا العام، وهو ما كان له تأثير سلبي على أداء السهم الذي تراجع بأكثر من 60 بالمئة من أول 2022.

وبعد ما كانت تسلا تساوي أكثر من تريليون دولار في أبريل الماضي، تراجعت قيمتها السوقية لأقل من 400 مليار دولار، وسط موجة تراجع في الأسهم الأميركية، إلى جانب مخاوف المستثمرين بشأن تحول اهتمام ماسك بشكل أكبر إلى "تويتر" التي استحوذ عليها مقابل 44 مليار دولار هذا العام.

وجاء بيع ماسك المكثف لأسهمه في "تسلا" من أجل تمويل صفقة "تويتر" التي أثارت جدلا واسعا. وأعلن ماسك هذا الأسبوع أنه سيستجيب لنتيجة استطلاع أجراه على تويتر طالبته أغلبية المشاركين فيه بالتنحي عن قيادة "تويتر".

وفي محاولة لتعزيز المبيعات في نهاية العام بالولايات المتحدة أعلنت تسلا عن حوافز سخية، كما خفضت الشركة الإنتاج والأسعار في الصين التي لا تزال تعاني من تداعيات قيود كورونا المتشددة.

يذكر أن صفقة تويتر وتراجع القيمة السوقية لأسهم تسلا ساهما في تقليص ثروة إيلون ماسك بأكثر من 100 مليار دولار ليصبح ثاني أكبر أثرياء العالم، بعد أن كان في الصدارة، وفقا لفوربس.