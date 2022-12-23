العالم اليوم - فيديو لمباراة كرة سلة تنتهي بشجار دام

انتم الان تتابعون خبر فيديو لمباراة كرة سلة تنتهي بشجار دام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 ديسمبر 2022 10:21 صباحاً - انتهت مباراة بدوري الدرجة الثانية بكرة السلة في بورتوريكو بشجار شمل مشجعي الفريقين واللاعبين.

وبينما كان لاعبو نادي "سلاليناس دولفينز" و"أدجانتاس سنز" يتجهون للمصافحة بعد اللقاء، أقدم خافير توريس، أحد لاعبي النادي الثاني على صفع منافس له من الفريق الآخر.

واندلعت بعد الصفعة مشاجرة بين لاعبي الفريقين والجمهور الذي شارك أيضا في العراك، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورغم محاولة بعض اللاعبين تهدئة الأجواء، إلا أن الشجار خرج عن السيطرة وخصوصا بعد اقتحام الجمهور أرضية الملعب.

وفتح الاتحاد الرياضي المسؤول عن اللعبة تحقيقا في الحادثة، ودراسة إمكانية فرض عقوبات على المتسببين بالشجار الدامي.