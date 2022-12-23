الرئيس البرازيلى يعين 16 وزيرا جديدا فى حكومته المقبلة

جدة - نرمين السيد - وقال لولا، وفقا لراديو "مونت كارلو" الدولية، اليوم الجمعة، "نحن نرث دولة فى حالة شح، وبطريقة غير مسؤولة، لم يتم عمل أبسط الأمور بها".

ومن جانبه، اتهم نائب الرئيس المنتخب جيرالدو ألكمين، بولسونارو بتفكيك الدولة البرازيلية، مؤكدًا أن أمام الحكومة المقبلة "مهمة شاقة".

وأشار ألكمين، خلال عرضه فى برازيليا نتائج التقييم الذى أجراه فريق عمله لحصيلة عهد بولسونارو، إلى تراجع هائل فى قطاعى التعليم، حيث سجلت زيادة كبيرة فى أعداد المتسربين من المدارس، والصحة، حيث أودت جائحة كوفيد بأكثر من 650 ألف نسمة وتراجعت حملات التلقيح ضد الفيروس.

ولفت نائب الرئيس المنتخب إلى الوضع السىء فى قطاعى الثقافة والبيئة حيث "انخفضت بنسبة 90% تقريبا موارد الثقافة وزادت بنسبة 59% إزالة الغابات فى الأمازون فى عهد بولسونارو.

يذكر أنه عقب تعيين لولا لـ 16 وزيرًا جديدًا فى حكومته المقبلة، يرتفع بذلك إلى 21 وزيرًا من أصل 37 وزيرًا، ستتشكل منهم الحكومة (مقابل 23 وزيرا فى حكومة بولسونارو).