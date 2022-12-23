أمريكا تحث أرمينيا وأذربيجان على النظر فى خطوات لتخفيف التوترات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض - فى بيان عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الجمعة، خلال مكالمتين بين مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، بشكل منفصل مع أمين مجلس الأمن القومى الأرمينى أرمين كريكوريان، ورئيس قسم السياسة الخارجية فى الإدارة الرئاسية الأذرية حكمت حاجييف.
واستعرض المسؤولون الثلاثة خلال المكالمتين المنفصلتين التقدم المحرز فى محادثات السلام التى ييسرها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة منذ اجتماعهم المشترك يوم 27 سبتمبر الماضى فى واشنطن العاصمة.
وبحسب البيان، أكد الجميع التزامهم بالمفاوضات بهدف إبرام اتفاق سلام.
ومن جانبه، أعرب سوليفان عن مخاوف مستمرة حيال إعاقة الوصول إلى ممر لاتشين والتداعيات الإنسانية المتزايدة لهذا الوضع، داعيا إلى استعادة حرية الحركة بشكل كامل عبر هذا الممر.
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