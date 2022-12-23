موسكو: نأمل ألا تسعى الولايات المتحدة إلى المواجهة المباشرة مع روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، قال مدير إدارة أمريكا الشمالية بـ الخارجية الروسية، ألكسندر دارشيف، إن روسيا تأمل فى أن تظهر الولايات المتحدة حكمة كافية لمنع تصعيد الموقف إلى حد المواجهة المباشرة.
وأضاف: "لا يسع المرء إلا أن يأمل فى أن تسمع واشنطن صوت العقل ولا تدع الموقف يتصاعد إلى حد المواجهة المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة، وإلا ستصبح العلاقات الدبلوماسية المقطوعة حقيقة واقعة مع كل العواقب".
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