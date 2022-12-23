وزيرا دفاع كوريا الجنوبية ورومانيا يبحثان التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الكورية - فى بيان أوردته "يونهاب" - أن الوزيرين اتفقا على العمل من أجل توقيع اتفاقية تعاون دفاعى ثنائى بناء على خطاب نوايا معدل وقع عليه الجانبان فى سبتمبر الماضى لتعزيز التعاون الدفاعى، كما تبادلا وجهات النظر حول ضرورة استمرار الدعم لأوكرانيا.
وأشار "لى" - خلال الاجتماع - إلى أن البلدين طورا علاقات ودية وتعاونية منذ إقامة علاقات شراكة استراتيجية فى عام 2008، معبرا عن أمله فى تعزيز التعاون الدفاعى الثنائى.
من جانبه، أعرب تيلفار عن أمله فى استمرار توسيع التعاون الدفاعى فى مجالات مثل تبادل المعلومات العسكرية والتعليم، مبديا اهتمامه بالتعاون فى صناعة الأسلحة.
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