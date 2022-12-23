رئيس وزراء أوكرانيا: هذه بدائل توليد الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقال "شميهال" لوكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية، أمس الخميس، أن هذه البدائل هى التوربينات الغازية ومحطات الطاقة الصغيرة التى تعمل بمكبس الغاز، مشيرًا إلى أنه يمكن استخدامها عندما يتضرر نظام توليد الطاقة الحالى بسبب الهجمات التى تشنها روسيا.

وأضاف أن "هذا السيناريو جيد للغاية، على الرغم من أن إنتاج الكهرباء عن طريق هاتين الوسيلتين مكلف، إلا أنه جيد لأن وقت تشغيلهما قصير جدًا يصل إلى ثلاث دقائق، وللمقارنة، يستغرق إطلاق وحدة الطاقة النووية ثلاثة أيام، وإيقاف تشغيلها يستغرق شهرا ونصف الشهر، ويمكن إطلاق وحدة التدفئة من الحالة الباردة فى غضون ثمانى إلى اثنتى عشرة ساعة، ومن الحالة الساخنة، فى غضون 30 دقيقة إلى ساعة ونصف الساعة".

وقال أيضًا إن هناك محطات طاقة مصنوعة فى أوكرانيا مثل ذلك تم تركيبها وتستأنف تشغيلها، وإن محطات توليد الطاقة بتوربينات الغاز ومكبس الغاز بها وحدات صغيرة تبلغ طاقتها حوالى 50 ميجا واط، ومع ذلك، يمكن إطلاق العديد من محطات الطاقة هذه فى وقت واحد من أجل تحقيق قدرة أعلى.

وخلص بالقول إنه "إذا وضعنا 20 وحدة فى خط واحد، فسنحصل على 1000 ميجاوات – وهى قدرة وحدة طاقة نووية. وعادة لا تتطلب تدخلًا بشريًا خاصًا وصيانة، وهى إضافة ضخمة"، مضيفًا أنه يمكن استخدام هذه المعدات لضمان إمدادات المياه والتدفئة فى المدن الكبرى.

وفقًا لـ"شميهال"، فإن نظام الطاقة فى البلاد قد دُمر بنسبة 50٪ نتيجة للقصف الروسى، مشيرًا إلى أن مشكلة الطاقة اليوم تكمن فى أمرين وهما الافتقار إلى قدرة توليد الطاقة والثانية هى الافتقار إلى سعة الشبكة.