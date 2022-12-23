تبون يكشف عن موعد انضمام الجزائر إلى «بريكس»

جاء ذلك خلال اللقاء الدورى، الذى أجراه الرئيس الجزائرى مع عدد من ممثلى الصحافة الجزائرية، وبثه التلفزيون الجزائرى الرسمى الخميس.
وأوضح تبون أن أعضاء مجموعة "بريكس"، التى تضم روسيا والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند، موافقون على انضمام الجزائر، مشيرا إلى أن بلاده ستفتح أبوابها لأعضاء هذا التكتل الاقتصادى للاستثمار فى الجزائر.
وأكد الرئيس الجزائرى استعداد بلاده لتجسيد المشاريع الإقليمية العابرة للحدود بالتعاون مع أعضاء البريكس على غرار مشروع خط السكة الحديدية العابر لأفريقيا، مضيفا أن هذا المشروع سيمتد من جنوبى الجزائر حتى يصل إلى دول منطقة الساحل ونيجيريا.
كما أشار إلى توجه بلاده إلى فتح باب الاستثمار مع مجموعة "البريكس" فى العديد من القطاعات، على غرار قطاع المناجم وقطاعات أخرى.
وعلى الصعيد السياسة الخارجية للجزائر، أوضح الرئيس الجزائرى أن بلاده هى دولة أفريقية متوسطية تنتهج "دبلوماسية السلم وتبادل الخيرات والمنفعة مع كل الشعوب"، وتتبنى سياسة عدم الانحياز مع الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وروسيا والصين، ولا تطمح سوى فى "العيش بسلام".
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