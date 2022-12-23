العالم اليوم - فيديو لمطعم "ماكدونالدز".. استغنى عن البشر

انتم الان تتابعون خبر فيديو لمطعم "ماكدونالدز".. استغنى عن البشر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 ديسمبر 2022 08:20 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمطعم "ماكدونالدز" بنظام آلي بالكامل، ولا يعمل فيه أي موظفين من البشر.

ويقع المطعم في فورت وورث بتكساس الأميركية، ويعتمد على روبوتات وأجهزة ذاتية العمل، توفر للعملاء طلباتهم.

وكانت "ماكدونالدز" قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، عزمها إطلاق هذا المطعم كتجربة أولية لدراسة إمكانية تعميمها لاحقا.

ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن مدير أعمال التطوير في "ماكدونالدز" ماكس كارمونا، قوله: "مع استمرار تغير احتياجات عملائنا، نحن ملتزمون بإيجاد طرق جديدة لخدمتهم بشكل أسرع".

وأضاف كارمونا: "نبتكر دائما لتحسين تجربة عملائنا، بغض النظر عن كيفية طلبهم أو استلامهم طعامهم. أنا فخور جدا بأن يكون لدينا هذا المفهوم الجديد في عالم المطاعم".

من جانبه، قال المسؤول عن حقوق الامتياز في الشركة كيث فانيسك: "لا تتيح لنا التكنولوجيا في هذا المطعم خدمة عملائنا بطرق جديدة ومبتكرة فحسب، بل تجعل التجربة أكثر إمتاعا للجميع".