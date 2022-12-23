زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب تايوان

جدة - نرمين السيد - وأصدر مكتب الأرصاد المركزى فى تايوان بيانًا نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية، حيث أفاد بأنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات أو حدوث تسونامى.

وقال مكتب الأرصاد إن مركز الزلزال كان فى البحر قبالة ساحل تايتونج، على عمق 7.2 كيلومتر.

وشهدت بلدة تايمالى فى مقاطعة تاتونج أعلى مستوى للشدة الزلزال حيث بلغت 4 درجات على مقياس الشدة التايوانى المكون من 7 درجات.