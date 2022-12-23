إطفاء حريق مروع بأحد خزانات الغاز فى المغرب.. والسلطات تفتح تحقيقا

جدة - نرمين السيد - وشهدت مدينة المحمدية فى المغرب، مساء الخميس، وقوع انفجارات قوية ومتتالية بسبب اندلاع حريق وُصف بـ"المروع والخطير" ببعض المخازن المخصصة للغاز.
وقامت السلطات بمدينة المحمدية بإغلاق عدد من الطرق والشوارع المؤدية إلى مكان المخزن المتواجد بجوار الميناء النفطى بمنطقة لا فاليز بالمحمدية.
وأفاد بيان للسلطات المحلية بأنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية وقوات الوقاية المدنية إلى المكان من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية، حيث تمكنت فرق التدخل، مدعومة بعناصر تابعة لشركة "مرسى المغرب" وشركة "ليدك"، للماء والكهرباء من السيطرة على الحريق دون تسجيل أية خسائر بشرية.
وأضاف البيان أن حصيلة الخسائر المادية، تضمنت اشتعال النيران فى 5 شاحنات صهريجية من أصل 7 كانت متواجدة بعين المكان، بحمولة 8 أطنان لكل واحدة منها.
وأشار البيان إلى أن السلطات قامت مع فرق التدخل بتأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من السكان تحسبا لأية أضرار محتملة.
وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة.
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