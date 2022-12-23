العالم اليوم - حريق في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة

انتم الان تتابعون خبر حريق في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 ديسمبر 2022 07:21 صباحاً - اندلع حريق على متن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة، الخميس، وفق وسائل إعلام رسمية روسية.

وشهدت حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنيتسوف"، التابعة للبحرية الروسية، حريقا صغيرا، بينما كانت تخضع لأعمال إصلاح في حوض السفن بميناء مورمانسك القطبي، وفقا لوكالتي الأنباء تاس وريا نوفوستي.

ونقلت الوكالتان عن أليكسي راخمانوف، رئيس شركة بناء السفن المتحدة المملوكة للدولة التي تشرف على صيانة كبيرة لحاملة الطائرات، قوله إنه سرعان ما أخمد الحريق ولم يسبب إصابات.

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