الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بقيمة 1.7 تريليون دولار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "ABC News" الإخبارية الأمريكية صوت المجلس بأغلبية 68 صوتًا مقابل 29 لإقرار قانون الإنفاق الشامل بعد الإسراع فى التصويت على 17 تعديلًا، مضيفة أن بعض الجمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين فى الموافقة على مشروع القانون الذى سيبقى الوكالات الفيدرالية عاملة حتى 30 سبتمبر 2023.

وسيتم عرض التشريع الآن على مجلس النواب الأمريكى للموافقة عليه قبل أن يشق طريقه إلى مكتب الرئيس جو بايدن.