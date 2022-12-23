طائرة صينية تخترق المجال الجوي لـ تايوان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الوطنى فى تايوان، أن طائرة استطلاع جوية صينية دون طيار، اخترقت الخط الفاصل فى مضيق تايوان يومى الأربعاء والخميس.
ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية التايوانية أصدرت بيانًا، الخميس، قالت فيه إن "29 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبى الصينى دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوى لـ تايوان خلال نفس الفترة".
وأضافت الوزارة أنها "رصدت 39 طائرة وثلاث سفن بحرية تابعة لجيش التحرير الشعبى تنشط فى محيط تايوان".
وأشار البيان أن "طائرة بدون طيارة منهم عبرت خط التماس فى مضيق تايوان الذى يشكل الحدود البحرية بحكم الواقع".
ووفقا للوزارة، فإن "الجيش أرسل الجيش طائرات دورية مقاتلة وسفن بحرية وأنظمة صواريخ برية ردا على التوغلات".
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